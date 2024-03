Дървената плоскост, която спасява от удавяне героинята Роуз от класиката „Титаник“, беше продадена на търг за 718 750 долара. Аукционът включваше реквизит и костюми, собственост на веригата Planet Hollywood.

Подпората, която често е бъркана с врата, е създадена като дизайн за филма по модел от отломка от потъналия кораб. Тя е дълга 2,4 м и е широка 1 м.

На търга беше продаден и камшикът от „Индиана Джоунс и Храмът на обречените“. Колекционер плати за него 525 000 долара.

Костюм на Спайдърмен, носен от Тоби Магуайър, пък беше продаден за 125 000 долара. Същата сума бе дадена и за брадвата, използвана от Джак Никълсън в "Сиянието“.

Търгът събра 15,68 милиона долара, което го прави един от най-успешните аукциони за колекция от реквизити и костюми, съобщава Heritage Auctions.

