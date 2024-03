Прокурорите в Испания поискаха присъда от 2,5 години затвор за бившия президент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) Луис Рубиалес, след принудителната му целувка на Световното първенство по футбол за жени.

Срещу Рубиалес са повдигнати обвинения в сексуално посегателство и принуда по случая с недоброволната целувка, която той даде на футболиста Джени Ермосо след финала на турнира в Сидни през август.

😳 FIFA suspended the president of the Spanish Federation Luis Rubiales for 90 DAYS - all because he kissed a football player without her consent#Rubiales #FIFA #FIFAWomensWorldCup2023 #FIFAWomensWorldCup #FIFAWWC #RubialesOut pic.twitter.com/VPhm2aHNxj