Луис Госет джуниър - първият афроамериканец, носител на "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля, почина на 87-годишна възраст, съобщават "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Нийл Л. Госет, първи братовчед на актьора, е съобщи, че той е починал в Санта Моника, Калифорния. В изявление на семейството се казва, че смъртта му е настъпила в петък сутринта, като причината за нея не се посочва.

Братовчедът на Госет припомня за човека, който е вървял редом до Нелсън Мандела, изправял се срещу расизма с достойнство и чувство за хумор.

Was able to capture my “dad” the legendary Louis Gossett Jr. He was open and generous. Kind beyond measure. Regal. We owe so much to him. ✨✨✨ pic.twitter.com/6UTa4HsSaF

Госет младши прави пробива си на малкия екран с роля в минисериала "Корени" от 1977 г., който представя жестокостите на робството по телевизията. Изпълнението му е отличено с телевизионния "Оскар" - "Еми".

През 1983 г. Луис Госет младши става третият афроамериканец, номиниран за "Оскар" в категорията за поддържаща мъжка роля и печели отличието за изпълнението си в "Офицер и джентълмен" с Ричард Гиър и Дебра Уингър. Ролята му носи и награда "Златен глобус".

