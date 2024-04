Бенедикт Къмбърбач и Оливия Колман ще участват в римейка на класиката „Войната на семейство Роуз“, създаден по едноименния роман на Уорън Адлър. Лентата The Roses ще бъде под режисурата на Джей Роуч (Bombshell), а сценарист е Тони Макнамара („Клети създания“), предаде „Дедлайн“.

Черната комедия проследява живота на Тео и Айви, които имат успешна кариера и перфектно семейство. Но под повърхността на идеалния живот обаче се крие буря от недоволство и конкуренция между тях двамата.

Филмът „Войната на семейство Роуз“ бе режисиран от Дани де Вито, с участието на Майкъл Дъглъс и Катлийн Търнър, и се превърна в една от вечните класики в киното с три номинации за „Златен глобус“.

