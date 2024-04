Земетресение от 4,4 по Рихтер е било регистрирано тази вечер в 22:07 часа в Черна гора.

Земетресения: Системата за ранно предупреждение ShakeAlert, която спасява животи (ВИДЕО)

Епицентърът на труса е на 10 км северозападно от град Никшич, съобщава Европейският сеизмологичен център.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.4 || 29 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 3 min ago (local time 21:07:43). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/oVRY1lTYPG