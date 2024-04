Комикс от 1938 година, в който за пръв път се появява Супермен, беше продаден за рекордните 6 милиона долара по време на търг. Това е най-скъпо продадения комикс досега, съобщиха от Heritage Auctions. Аукционната къща го нарече „най-важният и въздействащ, публикуван някога”.

Million-dollar sales of original super hero comic books have become more common in recent history. https://t.co/D7Ew7hmxGH

Цената на комиксът преди 86 години е 10 цента за брой. „Без Супермен кой знае дали някога щеше да има Златен век на комиксите“, каза вицепрезидентът на Heritage Auctions Бари Сандовал.

A comic book featuring Superman's first-ever appearance has sold for $6 million, making it the most valuable comic edition in existence. https://t.co/pax32J82nH