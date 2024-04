Иран е изстрелял дронове срещу Израел, съобщи израелската армия. Според военните обаче, безпилотните машини ще достигнат територията на Израел след часове, тъй като разстоянието е 1800 километра, предава "Ройтерс".

Израелският "Канал 12" съобщава, че Иран е изстрелял около 100 дрона и няколко крилати ракети. Според телевизията обаче, някои от тях вече са били свалени над Сирия и Йордания. Медията предава още, че Йордания е отворила въздушното си пространство за изтребители на израелските военновъздушни сили и Израел е започнал да прихваща ирански безпилотни самолети над Сирия и Йордания.

Ирак затвори въздушното си пространство

Американски и британски военни самолети са свалили няколко ирански безпилотни самолета над иракско-сирийската граница, съобщи още израелската телевизия Канал 12 рано в неделя, без да се позовава на източници.

За да достигнат до Израел, дроновете, изстреляни от Иран, трябва да прелетят през територията първо на Ирак, а после и на Йордания. Йордания обяви, че е готова да прихване и свали всички ирански безпилотни летателни апарати, които нарушат въздушното й пространство. Йорданските системи за ПВО са в повишена готовност и следят движението на иранските дронове. Междувременно двама иракски служители по сигурността са заявили пред агенция "Ройтерс", че над иракското въздушно пространство са били забелязани десетки безпилотни самолети, летящи от Иран в посока Израел. По данни на иракското министерство на транспорта, Ирак е затворил въздушното си пространство и е преустановил целия въздушен трафик, съобщава Ройтерс.

Израелските сили за отбрана „наблюдават всички цели“, се казва в съобщението.

Иран обеща да отговори на атаката срещу консулството си в Сирия на 1-ви април, за което обвини Израел. При нападението бяха убити няколко висши ирански командири.

САЩ ще подкрепят Израел срещу заплахите от Иран

Преди минути, израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува следното изявление: "През последните години и особено през последните седмици, Израел се подготвя за пряко нападение от страна на Иран. Нашите отбранителни системи са разгърнати; ние сме готови за всеки сценарий, както за отбранителни, така и за нападателни действия. Държавата Израел е силна. Израелските сили за отбрана са силни. Обществеността е силна. Оценяваме подкрепата на САЩ за Израел, както и подкрепата на Великобритания, Франция и много други държави. Определили сме ясен принцип: който вреди на нас, ние ще му навредим. Ще се защитаваме от всяка заплаха и ще го правим с твърда глава и решителност. Граждани на Израел, знам, че и вие сте уравновесени. Призовавам ви да следвате указанията на командването на израелските сили на отбрана. Заедно ще устоим и с Божията помощ - заедно ще победим всички наши врагове".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е свикал военния кабинет във военния щаб в Тел Авив, съобщиха от кабинета на премиера, цитирани от агенция "Ройтерс".

Иранската революционна гвардия обяви, че е изстреляла няколко дрона и ракети срещу определени цели в Израел, съобщиха иранските държавни медии, като цитираха изявление на елитните части.

Израелските авиолинии El Al отмениха 15 полета, планирани за събота и неделя, съобщиха от превозвача. Това става в момент, когато напрежението с Иран ескалира, а Израел затвори въздушното си пространство като предпазна мярка.

Сред засегнатите чуждестранни дестинации са София, Париж, Рим, Барселона, Милано, Букурещ, Атина, Дубай и Москва, се казва в изявлението на El Al.

Два полета от София за Тел Авив и един за Хургада са отменени, съобщиха от летището в София.

Няколко полета от летище "София" са отменени

Иранските революционни гвардейци обявиха, че операция "Истинско обещание" е отмъщение за "израелските престъпления", съобщи държавната иранска телевизия.

Сирия е привела в състояние на повишена готовност своите произведени в Русия системи за противовъздушна отбрана "Панцир" около столицата Дамаск и основните бази в случай на израелски удар, съобщиха източници от армията.

Те заявиха, че очакват Израел да отвърне на удара и да се опита да атакува армейски бази и обекти, където са базирани проирански милиции.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей се зарече, че "злонамереният ционистки режим на Израел ще бъде наказан". Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X Хаменей заяви:

"Самият злонамерен ционистки режим, който е пълен със злоба, зло и грешки, добави още една грешка към собствените си грешки, като започна атака срещу иранското консулство в Сирия. Консулствата и посолствата във всяка държава, в която те съществуват, се считат за земя на държавата, към която принадлежи посолството. Нападението срещу нашето консулство е като нападение срещу нашата земя...

В този случай злонамереният режим е направил грешна стъпка. Той трябва да бъде наказан и ще бъде наказан."

