НАСА потвърди, че мистериозният обект, който на 8 март се разби в покрива на къща във Флорида, е космически отпадък от оборудване, изхвърлено от Международната космическа станция. Цилиндричният предмет беше откаран за анализ в космическия център „Кенеди“ в Кейп Канаверал.

Мъж от Флорида твърди, че отпадък от МКС е паднал върху къщата му (СНИМКИ)

Металната подпора била използвана за монтиране на стари батерии върху товарен палет. Той бил изхвърлен от космическата станция през 2021 г. и се очаквало да изгори напълно при навлизането в земната атмосфера.

