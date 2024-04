Астрономи съобщават, че са открили най-масивната звездна черна дупка - нещо невиждано досега, в нашата галактика Млечен път, предадоха АФП и ДПА, позовавайки се на Европейската южна обсерватория (ESO). Черната дупка, наречена Гая BH3 (Gaia BH3), е с маса около 33 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Обикновено звездните черни дупки в Млечния път имат средно само 10 пъти по-голяма маса от слънчевата. Най-голямата известна досега - Сигнус Х-1 (Cygnus X-1), има около 21 слънчеви маси.

По-нататъшни наблюдения с наземни телескопи са потвърдили, че това наистина е черна дупка с маса, много по-голяма от тази на вече известните звездни черни дупки в Млечния път.

Подобни гиганти вече са открити в далечни галактики чрез гравитационни вълни, но никога досега не са виждани в нашата галактика.

Огромен астероид преминава край Земята

"Никой не очакваше да открие черна дупка с голяма маса, която се крие толкова близо, незабелязана досега. Това е откритие, което се прави веднъж в изследователския живот", казва в изявление астрономът Паскуале Пануцо от Парижката обсерватория. От Европейската южна обсерватория посочват, че черната дупка се намира изключително близо до Земята на разстояние "само" 2000 светлинни години в съзвездието Орел. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,46 трилиона километра.

Looking through data from the @ESAGaia mission, scientists have uncovered a ‘sleeping giant’: a large black hole, 33 times the mass of our Sun, hiding less than 2000 light-years from Earth. This is the first time a black hole of stellar origin this big has been spotted in our… pic.twitter.com/GDDEVLWIkB — European Space Agency (@esa) April 16, 2024

Звездата компаньон на черната дупка е в състояние на своеобразно "поклащане" под въздействието на своята чудовищно голяма половинка, което е било засечено от астрономите на Европейската южна обсерватория. Любопитен факт за тази звездна двойка е, че в диска на Млечния път те се въртят в посока, обратна на тази на останалите звезди. Астрономите допускат, че това може да се дължи на факта, че черната дупка се е образувала в друга, по-малка галактика, която е била погълната в началото на живота на Млечния път.

This will get changed pretty quickly I suspect, but it's fun currently. "The object [a black hole 33 times the mass of the Sun] is relatively close by, at least in black hole terms, sitting just 2,000 feet away." https://t.co/s67bCAMVkq — Brian Cox (@ProfBrianCox) April 16, 2024

Масивната черна дупка е забелязана благодарение на данните, събрани от мисията "Гая" (Gaiа) на Европейската космическа агенция (ЕКА), която има за цел да картографира позициите, движенията, разстоянията и яркостта на почти 2 милиарда небесни тела. През 2022 г. сондата на ЕКА, която през последните 10 години работи на 1,5 милиона километра от Земята, представи триизмерна карта на позициите и движенията на повече от 1,8 милиарда звезди.

След серия слънчеви изригвания: Как магнитното поле влияе на здравето ни

Черните дупки са обекти с толкова силна гравитационна сила, че дори светлината не може да се изплъзне от тях. Новооткритият обект принадлежи към семейството на звездните черни дупки, които са резултат от колапса в края на живота им на звезди с маса многократно по-голяма от тази на Слънцето. Те са несравнимо по-малки от свръхмасивните черни дупки в сърцето на галактиките, чийто сценарий на формиране не е известен.

A newly discovered black hole has been found that is 33 times bigger than the sun and 2,000 light years away from Earth



Read more 🔗 https://t.co/lU7Q9H7iWO — Sky News (@SkyNews) April 16, 2024

Гая BH3 е "спяща" черна дупка - тя е твърде далече от звездата си компаньон, за да я лиши от материята й, и поради това не излъчва рентгенови лъчи, което я прави изключително трудна за откриване, отбелязва АФП. Телескопът "Гая" е успял да открие първите две неактивни черни дупки - Гая BH1 и Гая BH2, в Млечния път, но те са със стандартни маси.

Новото откритие е описано и публикувано в сп. "Астронъми енд астрофизикс летърс" (Astronomy & Astrophysics Letters).