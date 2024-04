Синовете на Пол Маккартни и Джон Ленън издават съвместен сингъл, предаде Си Ен Ен. Новият проект е озаглавен „Примроуз Хил“ и беше обявен от Джеймс Маккартни в Instagram.

„Примроуз Хил" е тук! Толкова съм развълнуван да споделя най-новата си песен, написана в съавторство с моя добър приятел Шон Оно Ленън“, написа Джеймс в публикацията.

The Beatles fans ecstatic as sons of Sir Paul McCartney and John Lennon release song Primrose Hill, insisting they look and sound just like the stars https://t.co/N89oyIFP5O pic.twitter.com/4bwAu7ymmi