Прогресът на Григор Димитров привлече вниманието на тенис специалистите, пред Australian Tennis Magazine българинът говори за успехите и трудните моменти.

Григор Димитров си тръгна с изкусителна красавица от парти в Монте Карло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Hard work paying off. Appreciation for @GrigorDimitrov and his gratitude journey 💙 https://t.co/LKYwlfYBYw