Памела Андерсън и Лиъм Нийсън влизат в римейк на хитова екшън комедия от недалечното минало. Двамата ще участват в „Голо оръжие“, който ще бъде базиран на едноименния филм от края на 80-те и началото на 90-те години. В оригиналната лента участват Лесли Нилсън и Присила Пресли.

Режисьор на продукцията ще бъде Акива Шафър, а сценарият е поверен на Дан Грегър и Дъг Ман. Триото е познато от филма „Chip'n Dale: Rescue Rangers".

“I hear that the studios are bringing back Naked Gun trilogy! I think that’s great for the younger generation to laugh and have fun with the silliness of the plot.

I am thrilled that Pamela Anderson was cast to take up my old role. She seems to have a great sense of humor which… pic.twitter.com/h0TRqgwkGC