От деня на откриването на 77-ото издание на фестивала в Кан актьорите споделят светлината на прожекторите със своите четириноги колеги, които се борят за приза „Кучешка палма“, съобщава АП.

От 2001 г. насам на фестивала в Кан на едно „филмово четириного“ официално се връчва специалната награда „Кучешка палма“. Тя се присъжда от международните филмови критици и се дава за най-добро изпълнение на куче (живо или анимирано) или група кучета.

Наградата се състои от кожен кучешки нашийник с надпис Palmе Dog, като името на наградата е игра на думи със „Златната палма“, най-високото отличие на фестивала. През 2023 г. Woopets, водеща медийна компания, обяви, че поема събитието от неговия основател, филмовия журналист и пиар експерт Тоби Роуз.

Тази година обект на особено внимание е кучето Меси - действащ носител на „Кучешка палма“, прочул се с ролята на Снуп във филма, който миналата година спечели „Златна палма“ - „Анатомия на едно падане“.

Messi, the dog from the film ‘Anatomy of a Fall,’ walked up and down the Cannes carpet ahead of the opening ceremony. Lines of tuxedo-clad photographers called out 'Messi! Messi' while the border collie strolled past and climbed the stairs to the Palais des Festivals. pic.twitter.com/DNs9iLIWgB