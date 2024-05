Шотландският актьор от Руанда Шути Гатуа стана част от историята на киното като първият афроамерикански актьор, който влиза в ролята на легендарния Доктор Кой от едноименния сериал. С това той поставя нова ера за британски научнофантастичен сериал, излъчен за пръв път през 1963 г., съобщават от Voice of America. В ролята на героя досега са влизали общо 14 актьора, сред които Дейвид Тенант от "Добри поличби", Мат Смит от "Домът на дракона", Питър Капалди и др. Гатуа споделя, че се надява неговия Доктор Кой да вдъхнови младите афроамериканц.

My favorite episode since Peter Capaldi's run. I'll admit, I've been a Steven Moffat girlie since it was cool to hate him, but this episode is gripping, tense, and electrifying. Moffat delivers. Ncuti Gatwa is INCREDIBLE. Fifteen is becoming one of my fave Doctors.#DoctorWho https://t.co/fPwAW0Mmxt pic.twitter.com/Q817OWO9Oa