Актьорът Дейвид Тенант ще бъде водещ на церемонията за връчването на наградите БАФТА, която ще се състои на 18 февруари.

Шотландецът участва в "Хари Потър и Огненият бокал" , "Доктор Кой", "Добри поличби", "Кралицата на Шотландия" и др. Актьорът озвучава и много продукции, сред които "Как да си дресираш дракон".

Той за първи път ще бъде водещ на церемонията в Лондон.

