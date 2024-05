Сателит, чиято мисия е да проучи каква роля могат да играят облаците в борбата с изменението на климата, излетя от Калифорния.

Орбиталният апарат EarthCARE, резултат от сътрудничеството между Европейската космическа агенция и японската космическа агенция JAXA, беше изстрелян с ракета SpaceX Falcon 9 от военновъздушната база Ванденберг.

Северна Корея изстреля ракета, вместо да изведе спътник в орбита (ВИДЕО)

We have confirmation that #EarthCARE ’s first deployment is complete: the satellite has spread its solar wing, and is generating power. We have a mission! pic.twitter.com/dfAHyaKp7r

Сателитът ще се движи в орбита на близо 400 км над Земята в продължение на три години.

„Изстрелването е напомняне, че космосът не е само за изследване на далечни галактики и планети. То е за разбиране на нашата красива, но крехка Земя", заяви директорът на ЕКА Йозеф Ашбахер.

Облаците - от кумулус и цирус до кумулонимбус - са разнообразно и сложно явление.

Съставът им зависи от това къде се намират в тропосферата, най-ниския слой на земната атмосфера, обясни Доминик Джилиерон, ръководител на отдела за проекти за наблюдение на Земята на ЕКА.

„Те са един от основните фактори, които допринасят за това как се променя климатът - и един от най-слабо разбраните“, каза още той.

Тропосферата започва на около осем километра над полярните региони, но в близост до екватора тя е на около 18 километра. Това означава, че облаците влияят на климата по различен начин в зависимост от тяхната височина и географска ширина.

"Белите и ярки купести облаци, които са съставени от водни капки, се намират ниско и работят като чадър, като отразяват слънчевата радиация обратно в космоса и охлаждат атмосферата. По-високо разположените облаци цирус, изградени от ледени кристали, позволяват на слънчевата радиация да преминава през тях, като нагряват нашия свят. След това цирусите задържат топлината в себе си като одеяло", посочи Джилиерон.

Нов сателит ще проследява емисиите от метан в Космоса

Чадър или одеяло?

"Разбирането на естеството на облаците е от съществено значение", заяви Симонета Чели, ръководител на програмите за наблюдение на Земята на ЕКА.

EarthCARE ще се превърне в първия сателит, който ще измерва както вертикалното, така и хоризонталното разпределение на облаците. Два от инструментите на космическия апарат ще насочат светлина към облаците, за да изследват дълбочината им.

Единият от тях, включващ светлинно откриване и определяне на радиус на действие, или LIDAR, ще използва лазерен импулс, за да измерва както облаците, така и аерозолите, които са малки частици като прах, полени или замърсители, отделяни от човека, като дим или пепел.

Clouds, aerosols and radiation are about to feel a lot more understood, as a unique blend of four instruments aboard #EarthCARE will work together to resolve some of the most mysterious aspects of our atmosphere.



Learn more: 10 reasons to be excited about EarthCARE 👇… pic.twitter.com/uUlZOHVs9O