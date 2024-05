Европейският космически телескоп "Евклид" откри седем нови планети сираци, които се движат в Космоса, но около тях няма звезди. За разлика от Земята, тези планети не познават ден и нощ, сезони и години. Учените обаче смятат, че на някои от тях може да има някакви форми на живот.

