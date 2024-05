Учени откриха планета, която е по-голяма от Юпитер, но е изненадващо „пухкава и лека като захарен памук”, предаде Асошиейтед прес. Изследването е публикувано в сп. „Нейчър астронъми“ (Nature Astronomy).

Discovery of #WASP193b by researchers from @UniversiteLiege, @eapsMIT and @iaa_csic. A giant planet larger than Jupiter but seven times less massive, WASP-193b is the second least dense planet discovered to date. https://t.co/gvcUhnX1rQ pic.twitter.com/tiDVOAhmMH