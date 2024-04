Изключително мощният телескоп „Джеймс Уеб“ разкри най-подробните изображения, правени някога на мъглявината "Конска глава" - един от най-разпознаваемите космически обекти, съобщи американската космическа агенция НАСА.

Тези изображения показват горната част на „гривата“ на коня, разкривайки за първи път по-малките структури, образуващи ръба на мъглявината - гигантски облак от газ и прах.

Астрономи разгадаха тайната на мъглявината Драконово яйце (СНИМКA)

Прочутата мъглявина е разположена в близкото съзвездие "Орион" и нейният силует напомня на главата и шията на кон, издигащи се над облаците.

NASA's James Webb captures 'sharpest' images of the Horsehead Nebula that sits 1,300 light-years away from Earth https://t.co/D2ul1xPBib pic.twitter.com/ZTbXofmvZw

Мъглявината "Конска глава" е открита в края на 1800 г. Оттогава до днес газовите облаци, които я заобикаляха, се разсеяха, но основната й структура остава видима засега, тъй като се състои от по-плътен космически материал. След около 5 милиона години мъглявината "Конска глава" ще се е разпаднала напълно, смятат учените.

Located roughly 1,300 light years away in the constellation Orion (The Hunter), the iconic silhouette of a horse's head and neck rises from what looks like churning waves of interstellar foam. https://t.co/I1DHrZ68rf