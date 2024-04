НАСА показа невероятни кадри на езеро от лава на най-големия спътник на Юпитер Йо. Агенцията създаде анимация от данните, събрани по време на последните полети на космическия апарат Juno. От агенцията съобщават, че Йо има две важни характеристики – планина и езеро от лава с огледална повърхност.

Мисията Juno направи много близки полети около Йо през декември 2023 г. и февруари 2024 г. След това стигна на разстояние от около 1500 километра от повърхността на спътника на Юпитер.

