НАСА получи нова информация от сондата "Джуно", според която на спътника на Юпитер "Европа" се образува достатъчно кислород, за да могат да съществуват около 1 милион души.

Учените за първи път се замислиха за възможността за образуване на кислород на "Европа" след изследванията на космическия апарат "Галилео", изстрелян през 1989 г. Сега "Джуно" затвърди убеждението на изследователите, че океаните на "Европа" може да се обогатяват с кислород.

Спътпникът е покрит с лед, който може да крие океани и евентуално форма на биологичен живот под тях. Кислородът на "Европа" се образува вследствие на бомбардирането ѝ от заредени частици от Юпитер - спътникът се намира в радиационните пояси на гигантската планета.

