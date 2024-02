Астрономи са открили три неизвестни досега луни в Слънчевата система - две от тях кръжат около Нептун и една - около Уран.

Astronomers have found three previously unknown moons in our solar system - two additional moons circling Neptune and one around Uranus. https://t.co/yP5hHvnsjE — The Washington Times (@WashTimes) February 24, 2024

Отдалечените от планетата ни малки луни са били наблюдавани с помощта на мощни наземни телескопи в Хавай и Чили, обявиха от Международния астрономически съюз.

Впечатляващи изображения: „Джеймс Уеб” засне 19 спирални галактики (СНИМКИ)

С тях известните луни около Нептун стават 16, а около Уран - 28. Една от новооткритите луни на Нептун е с най-дългата орбита, известна досега.

New Moons Discovered Around Uranus and Neptune https://t.co/RBXxEmzdKL pic.twitter.com/7pAHmortaN — Gizmodo (@Gizmodo) February 23, 2024

Естественият спътник прави пълна обиколка около Нептун за 27 години, каза Скот Шепард, астроном от Института Карнеги във Вашингтон, участвал в изследването.

Могат ли да се видят звездите от повърхността на Луната (ВИДЕО)

Astronomers have found three previously unknown moons in our solar system — two additional moons circling Neptune and one around Uranus. https://t.co/uLwP9B90se — PBS NewsHour (@NewsHour) February 24, 2024

Новооткритата луна на Уран, с предполагаем диаметър от едва осем километра, изглежда е най-малкият естествен спътник на планетата.

Astronomers have found a new moon around Uranus and two orbiting Neptune – the first moons discovered orbiting these planets in a decade and the faintest ever spotted https://t.co/K2Jkl3AwlE — New Scientist (@newscientist) February 23, 2024

"Допускаме, че има още множество малки луни, които още не са открити", каза астрономът.