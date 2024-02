Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне впечатляващи детайлни изображения на 19 спирални галактики и техните милиони звезди, неизвестни досега на астрономите, предаде CNN.

Учените смятат, че 60% от всички галактики са спирални. Наблюденията на телескопа могат да помогнат на астрономите да разберат по-добре образуването на звездите и еволюцията на спирални галактики, каквато е Млечния път. Всяка една от галактиките има ръкави, в които се намират звездите, а в центъра са разположени клъстери от стари звезди или черни дупки.

Webb just released highly detailed images of 19 spiral galaxies! These observations add new near and mid-infrared puzzle pieces to the PHANGS program, a worldwide astronomy project: https://t.co/TBNbkzUJ7p pic.twitter.com/ioYKrQPW6W