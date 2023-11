Телескопът "Джеймс Уеб" засне две новородени звезди в тяхното "легло", предаде European Space Agency. Изображението се състои от 2 малки звезди, изхвърлящи почти успоредни струи газ. Астрономите смятаха, че има само една звезда, но високата разделителна способност на "Джеймс Уеб" показва разкри повече.

📷 This NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope reveals intricate details of the Herbig Haro object 797.



💫 These objects are bright regions surrounding newborn stars (or protostars), and are formed when jets of gas spew from these newborn stars and collide with nearby gas… pic.twitter.com/l7jE1eighi