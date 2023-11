Публикуваха първите изображения от европейския космически телескоп "Евклид", които показват мъглявина, наподобяваща конска глава, невиждани досега далечни галактики и дори "косвени доказателства" за неуловимата тъмна материя, предаде АФП.

През юли "Евклид" се отправи към първата в света мисия, целяща да изследва трайните космически загадки на тъмната материя и тъмната енергия. Той ще направи това отчасти чрез картографиране на една трета от небето - обхващащо умопомрачителните два милиарда галактики - за да създаде това, което е обявено за най-точната 3D карта на Вселената досега. След като се присъедини към другия космически телескоп "Джеймс Уеб" на стабилно висящо място на около 1,5 милиона километра от Земята, "Евклид" започна да изпраща първите си наблюдения.

Ръководителят на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер заяви в изявление, че първите пет изображения на „Евклид“ са "вдъхновяващи и ни напомнят защо е важно да се отправим към космоса, за да научим повече за тайните на Вселената".

Те включват изображение на мъглявината Конска глава и част от известното съзвездие Орион, както и спирални и "неправилни" галактики. Но ученият по проекта "Евклид" Рене Лаурейс заяви, че най-вълнуващото за екипа е изображението на звездния клъстър (куп) Персей - масивна далечна колекция от повече от хиляда галактики. На фона на клъстъра се крият повече от 100 000 допълнителни галактики, някои от които са отдалечени на 10 млрд. светлинни години и никога досега не са били наблюдавани, според ЕКА.

Жан-Шарл Кюандър, друг учен, заяви, че "Евклид" се различава от другите космически телескопи, защото обхваща много широко зрително поле, "каквото не е виждано никога досега в историята на астрономията". За сравнение, телескопът Уеб "гледа небето през иглено ухо", каза той. Този широк поглед означава, че той може да заснема толкова широки изображения изключително бързо - петте нови изображения са отнели само около осем часа от времето на телескопа. Изображенията от още 16 часа ще бъдат публикувани през януари.

