За пръв път космическият телескоп „Джеймс Уеб“ засича сливане на две звезди, известно като „килонова“. Британски астрономи наблюдаваха масивна космическа експлозия - причинена от сливането на две звезди, при която са създадени химически елементи, необходими за поддържане на живота, съобщава ДПА. При това енергично събитие се създават нови атомни ядра в процес, известен като нуклеосинтеза. Материалите, които се образуват, са някои от най-тежките елементи в природата, като злато, платина и уран.

