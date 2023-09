Космическият телескоп "Джеймс Уеб" (JWST) е открил над 1000 галактики, които мистериозно приличат на нашия Млечен път и зараждането им се крие в ранната Вселена.

Оформени като изкривени спирали двойници на Млечния път, те са отпреди повече от 10 милиарда години в миналото на Вселената - в период, когато се смята, че насилственото сливане на галактиките е направило невъзможно изобилието на такива крехки галактики.

И все пак дисковите галактики са 10 пъти по-често срещани в ранната Вселена, отколкото астрономите смятаха досега, разкриват новите изследвания. Това странно откритие се присъединява към други, направени от JWST, които насочват към задълбочаване на загадката как големите галактики, а с тях и потенциалът за живот, са се появили за първи път в нашата Вселена. Изследователите публикуват своите открития в The Astrophysical Journal.

