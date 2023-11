Международен екип от над 100 астрономи планира да проучи ядрото на нашата галактика Млечен път с помощта на космическия телескоп на НАСА "Джеймс Уеб", пише сп. "Астрофизикс".

Изследователите очакват по този начин да научат повече за еволюцията на галактиките и процесите на звездообразуване. По-конкретно специалистите се надяват да разберат каква роля играе за Млечния път свръхмасивната черна дупка Стрелец А* в галактичния център и защо звездите в нашата галактика се образуват по-бавно, отколкото би трябвало.

James Webb Space Telescope could soon solve mysteries of the Milky Way's heart https://t.co/LRWmIuzxLy pic.twitter.com/zIGnZfJjof

Според астрономите центърът на галактиката е много труден за наблюдение обект по две причини. Първо, в него има огромен брой звезди, които трудно се различават една от друга на разстояние 25 800 светлинни години, отделящи нашата планета от "сърцето" на Млечния път. Второ, галактическото ядро е скрито от земните наблюдатели от плътни облаци космически прах.

Телескопът "Джеймс Уеб" ще може да реши и двата проблема благодарение на огромната си разделителна способност, която улеснява идентифицирането на отделни звезди, и инфрачервените сензори, способни да "виждат" през бариерите от прах.

Hundreds of mysterious structures found at the heart of the Milky Wayhttps://t.co/DMkdu0Dwea