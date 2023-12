Лазерен комуникационен експеримент на борда на мисията „Психея“ на НАСА, излъчи видео на Земята от близо 31 милиона километра разстояние. То представлява кратък клип с котка на име Татърс, която е собственост на служител на Jet Propulsion Laboratory на НАСА.

Това е първият път, когато НАСА предава поточно видео от дълбокия космос с помощта на лазер.

Във видеото с ултрависока разделителна способност игривата оранжева котка преследва лазарен лъч, който се движи по дивана. Клипът беше предаден на Земята като част от експеримента Deep Space Optical Communications.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA