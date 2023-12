Космическият телескоп на НАСА "Джеймс Уеб" насочи погледа си към загадъчния леден гигант Уран. Във видимите дължини на вълните, както е заснет от "Вояджър" 2 през 80-те години на миналия век, Уран изглеждаше като спокойна, плътна синя топка. В инфрачервените дължини на вълните "Уеб" разкрива странен и динамичен леден свят, изпълнен с вълнуващи атмосферни характеристики. Силно впечатлява северната полярна шапка на планетата, съобщават от НАСА.

Seen here by Webb, ice giant Uranus is a dynamic world with rings, moons, storms, extreme seasons, and more. Webb’s sensitivity has even captured the close-in Zeta ring, faint, diffuse, and elusive. https://t.co/T85e7JHwrm pic.twitter.com/R38XPfx7uv

В сравнение с изображението на "Уеб" от по-рано тази година, сега някои детайли на шапката се виждат по-ясно. Те включват ярката, бяла вътрешна шапка и тъмната лента в долната част. Няколко ярки бури също могат да се видят близо до и под южната граница на шапката. Броят на тези бури, колко често и къде се появяват в атмосферата на Уран може да се дължи на комбинация от сезонни и метеорологични ефекти.

Единственото в познатия Космос: "Джеймс Уеб" засне най-малкото свободно плаващо кафяво джудже (СНИМКА)

Космическа красота: "Джеймс Уеб" засне новородени звезди в тяхното "легло"

Полярната шапка изглежда става по-видна, когато полюсът на планетата започне да сочи към Слънцето, когато тя наближава слънцестоенето и получава повече светлина. Уран ще достигне следващото си слънцестоене през 2028 г. и астрономите са нетърпеливи да наблюдават всички възможни промени в структурата на тези характеристики. Телескопът ще помогне за разплитането на сезонните и метеорологичните ефекти, които влияят на бурите на Уран, което е от решаващо значение, за да помогне на астрономите да разберат сложната атмосфера на планетата.

A new look at Uranus 👀

@NASAWebb observed the unique planet in new detail, highlighting features such as rings, moons, storms, and a seasonal polar cap. Webb’s infrared vision and sensitivity expand on a version taken by the telescope earlier this year: https://t.co/de3EhIqvvJ pic.twitter.com/TRVQX1yuIc