Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне единственото по рода си в познатия Космос, най-малкото свободно плаващо кафяво джудже, информираха от НАСА.



Unique. That’s what you are.



Not a star, not a planet — a brown dwarf is an object that falls in between. Within the star cluster shown below, Webb observed the tiniest, free-floating brown dwarf ever discovered. More on this record-breaking discovery: https://t.co/011SFIiRhe pic.twitter.com/W2JiKODQNn