Магическа гледка към сърцето на нашата галактика бе заснета от телескопа "Джеймс Уеб" при това с изключителни подробности. Звездообразуващият регион "Стрелец С" е на около 300 светлинни години от свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път. В това изображение куп бебета звезди светят през пашкула на облак от прах.

В сърцето на Млечния път: "Джеймс Уеб" ще проучва центъра на галактиката (СНИМКИ)

В сърцето на клъстера е все още формираща се звезда с над 30 пъти по-голяма маса от нашето Слънце. Около плътния облак от прах се увива невиждана досега област от йонизиран водороден газ. В него има интригуващи иглоподобни структури, хаотично ориентирани, които учените се надяват да проучат допълнително.

Take in this magical view of the heart of our home galaxy. Seen by Webb in unprecedented detail, Sagittarius C is a star-forming region about 300 light-years away from the supermassive black hole at the Milky Way's center: