Телескопът "Джеймс Уеб" откри две от най-старите и най-отдалечени галактики, виждани някога, съобщи NASA. Той откри скрити преди това ранни галактики, включително такава, която може да се е образувала 350 милиона години след Големия взрив.

"This is a whole new chapter in astronomy."



Webb researchers found 2 early galaxies, one of which may contain the most distant starlight ever seen. These 2 unexpectedly bright galaxies could fundamentally alter what we know about the very first stars: https://t.co/1MrIy1TAkL pic.twitter.com/TI1ZpFWJPG