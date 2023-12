Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ навърши две години от извеждането му Косомса. "Уеб" е най-мощнната космическа обсерватория, която проучва необятната вселена с помощта на инфрачервена астрономия.

Happy Birthday to the James Webb Space Telescope. Here is some of its best work in its second year of success. 🌌 https://t.co/Khbpfsi94o — ABC News (@abcnews) December 25, 2023

Неговата чувствителност му позволява да вижда обекти, които са твърде стари, далечни или слаби за космическия телескоп "Хъбъл". Изображенията, които прави "Дожеймс Уеб" дават възможност за по-детлайни изследвания в областите на астрономията и космологията, като наблюдение на първите звезди и образуването на първите галактики, както и подробна атмосферна характеристика на потенциално обитаеми екзопланети.

12 James Webb Space Telescope findings that changed our understanding of the universe in 2023 https://t.co/WVHo3WXtlw pic.twitter.com/Oum9HX7PZX — SPACE.com (@SPACEdotcom) December 23, 2023

Проектът е дело на съвместните усилия на НАСА, Европейската космическа агенция и Канадската космическа агенция. Телескопът носи името на Джеймс Едуин Уеб – ръководител на НАСА в периода 1961 – 1968 г., под чието управление САЩ изготвят програмата си за изпращане на човек на Луната.

James Edwin Webb, conhecido popularmente como James Webb. Ele foi o administrador da NASA em 1961 pic.twitter.com/64oGTBTQH4 — Astronomiaum (@Astronomiaum) July 15, 2022

На 25 декември 2021 г. телескопът успешно е изведен в орбита от космодрума Куру. Първите научни изследвания започват в началото на 2022 г.

Happy Isaac Newton’s Birthday James Webb Space Telescope! Congratulations to NASA, ESA, and the JWST team, on our way to have a look at the past, the beginning of the Universe. https://t.co/PaHNwCim4O — Bill Nye (@BillNye) December 25, 2021

На 11 юли 2022 г., НАСА пуска първото изображение от телескопа „Джеймс Уеб“, показващо най-старите и далечни части на Вселената.

James Webb Space Telescope’s first image - galaxy cluster SMACS 0723 pic.twitter.com/SaMMWY7qjj — The Science World (@scienceworld224) August 3, 2023

На 12 юли 2022 г. НАСА представя изображението, описвано като най-дълбоката инфрачервена снимка на вселената, правена някога, чрез поточно видео на живо, достъпно за интернет потребителите в цял свят. Освен това изображение по време на предаването са показани и представени от учени на НАСА и Европейската космическа агенция първоначални изображения от региона на звездообразуване в мъглявината Карина, от откритата през 1877 г. компактна галактическа група Квинтет на Стефан и от мъглявината Южен пръстен – разширяващ се облак от газ, заобикалящ умираща звезда.

