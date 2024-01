В здрача на своето съществуване някои звезди остават незабелязани, преди да освободят облак от газ и прах, което им е спечелило прозвището "стари пушачки", според астрономи, съобщили за откриването им в сърцето на Млечния път, предаде АФП. "Тези стари звезди се държат кротко години или десетилетия, преди да освободят облаци "дим" по напълно неочакван начин", обяснява Данте Минити от чилийския университет "Андрес Бело" в прессъобщение.

Те са толкова бледи и червени, че понякога изобщо не могат да бъдат забелязани, допълва ученият, който е съавтор на изследването, публикувано в сп. "Месечни известия на Кралското астрономическо дружество". Тяхното "особено" поведение никога досега не е било наблюдавано, казва астрофизикът от Британския университет в Хартфордшър и водещ автор на изследването Филип Лукас.

