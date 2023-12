Американската космическа агенция НАСА отбеляза 25-годишнината от началото на работата на Международната космическа станция (МКС) с церемония в сряда, съобщи ДПА.

Заместник-главният изпълнителен директор на НАСА Боб Кабана и ръководителят на програмата за МКС Джоел Монталбано прекараха около половин час в телефонни разговори с астронавтите и космонавтите, които в момента се намират на МКС - седем мъже и жени от САЩ, Дания, Япония и Русия.

The Exp 70 crew and @NASA managers commemorate 25 years since the first two station modules were connected live on NASA TV at 12:25pm EST on Wednesday. More... https://t.co/0YKa11jyd1 pic.twitter.com/ZF3179flpp — International Space Station (@Space_Station) December 6, 2023

Точно преди 25 години в сряда бяха свързани първите два модула – „Юнити“ и „Заря“. Руският модул „Заря“ беше изстрелян в космоса около три седмици по-рано. Кабана беше първият американец, който влезе в МКС. „Не мога да повярвам, че на днешния ден преди 25 години грабнахме „Заря“ и го съединихме с „Юнити“. Абсолютно фантастично!“, каза Кабана по време на церемонията.

Peer back in time as we celebrate 25 years of space station assembly this week. 🛰#OTD in 1998, Space Shuttle Endeavour launched with Unity—the first U.S. element of the station—along with a crew of six, to begin assembly of the orbital lab during a 12-day mission. pic.twitter.com/TjBHcNiPKv — International Space Station (@Space_Station) December 4, 2023

Оттогава човешкият аванпост обикаля Земята 16 пъти дневно на височина около 400 км. МКС е съвместен проект на космическите агенции на Русия, Канада, Япония, Европа и САЩ - стартирал като международен проект след края на Студената война.

След свързването на първите два модула станцията непрекъснато нараства и сега е с размерите на футболно игрище, с шест спални, две бани, фитнес зала и панорамен прозорец.

Aging studies and human research on the station today are helping astronauts and Earthlings as the the next cargo mission counts down to launch.https://t.co/k8G4ScZAzf — International Space Station (@Space_Station) November 29, 2023

От 2000 г. насам космическите пътешественици провеждат изследвания в тази космическа лаборатория без прекъсване. Матиас Маурер е последният германец, който е бил там от 2021 до 2022 г. Общите разходи отдавна са доста над 100 милиарда долара.

Today's @ISS_Research is helping support station crews, improve human health, and promote future missions to the Moon, Mars, and beyond. https://t.co/2YbkGlUcFa — International Space Station (@Space_Station) November 17, 2023

Въпреки поддръжката, обновяването и модернизацията, технологията на МКС вече не е най-съвременната. Постоянно се съобщава за повреди, неизправности, течове и други проблеми. Освен това настоящата политическа ситуация в света не улеснява експлоатацията на МКС.

Съществува широк консенсус, че МКС все още може да се експлоатира съвместно до края на десетилетието. След това би могло да се предприеме контролирано разбиване на МКС в Тихия океан.