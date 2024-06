MrBeast вече официално има повече абонати в YouTube от индийския канал „T-Series”. Индийският музикален лейбъл качва трейлъри и музикални видеоклипове. Той държеше рекорда за най-голям канал в платформата в продължение на пет години, преди да бъде свален от първото място в неделя. Това предаде Би Би Си.

MrBeast всъщност се казва Джими Доналдсън. 26-годишният американец вече е записан в историята с привидно непобедимите 269 милиона абонати в YouTube.

С над 800 видеоклипа MrBeast си печели популярност по цял свят. В тях той подарява частни острови, погребва се жив и осъществява реална версия на хитовия сериал „Squid Game”.

I spent a week buried alive because you all really liked when I did it for 50 hours.. It was hard af, go watch! pic.twitter.com/3vF7fwXlw4