Григор Димитров загуби от Яник Синер с 2:6, 4:6, 6:7 в четвъртфинален мач на „Ролан Гарос”. Така италианецът си осигури място на полуфиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Стефанос Циципас и Карлос Алкарас, пише Gong.bg .

Първият сет започна с ранен пробив на световния номер 2, докато Григор не успя да се нагоди към трудните условия в Париж. Последва и втори пробив за Синер, който спечели сета с 6:2 и поведе в срещата.

