Нова „плаваща“ стълба бе открита в Норвегия. Тя е наречена Stigull и е с дължина 131 фута. Стълбата виси на около 2591 фута над норвежкия фиорд в малкото селце Лоен, в северозападната част на страната.

Атрактивното съоръжение може да накара повечето хора да треперят казва Хелге Бьо, който ръководи процеса на изграждане на стълбата. Той допълва, че погледнато от висящия мост Gjølmunne в Лоен изглежда така, сякаш хората се носят във въздуха.

