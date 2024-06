"Боинг" изстреля първите си астронавти към Международната космическа станция на борда на космическия кораб "Старлайнър".

Капсулата CST-100 с двама астронавти на борда пое към открития космос от стартовата площадка на космодрума Кейп Канаверал във Флорида, прикрепена към ракетата Atlas V на Boeing-Lockheed Martin.

Третият път се оказа благодатен за аерокосмическия гигант, след като предишните два опита за излитане бяха прекратени в края на обратното броене по технически причини.

Астронавтите Буч Уилмор и Суни Уилямс са бивши пилоти-изпитатели от Военноморските сили на САЩ, които имат по два космически полета зад гърба си.

Снимки: БГНЕС

"Старлайнър" е едва шестият тип космически кораб, построен в САЩ, който извежда астронавти на НАСА в открития космос, след програмите Mercury, Gemini и Apollo през 60-те и 70-те години на миналия век, Space Shuttle от 1981 до 2011 г. и Crew Dragon на SpaceX от 2020 г.

Liftoff! Go #AtlasV! Go Centaur! Go #Starliner!



Godspeed, Butch Wilmore and @Astro_Suni! pic.twitter.com/kTA8fjcLP7