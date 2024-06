Италианският скиор от Световната купа Жан Даниел Песион и приятелката му Елиза Арлиан загинаха при планински инцидент в северозападна Италия, потвърди Италианската федерация по зимни спортове (FISI).

„При трагичен планински инцидент над Шамполук (Аоста), Жан Даниел Песион, 28-годишен член на отбора от Световната купа, загуби живота си. Заедно с Пешион загина и неговата приятелка“, информираха от FISI. „Президентът Флавио Рода и цялата Федерация изразяват своите съболезнования на семейство Песион за трагичния инцидент", пише още в съобщението.

Песион е бил ски инструктор в ски училището Antagnod в Северна Италия. Според RAI той и 26-годишната му приятелка – която също е била ски инструктор – са паднали на 700 метра от върха на Mount Zerbion, над курортното селище Шамполук в района на Вале д'Аоста.

Jean Daniel Pession, a speed skier on the World Cup circuit, and his girlfriend, Elisa Arlian fell over 2,000 feet to their deaths while mountain climbing in the Italian Alps. The country's winter sports federation called the incident a “terrible tragedy.” https://t.co/4xc5xFo7Vg