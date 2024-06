Силна експлозия е станала в търговски център в румънския град Ботошани, съобщават от Главния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния.12 души са ранени. Активиран е така нареченият “червен план” за намеса. Това предаде Мартина Ганчева, кореспондент на БТА в Букурещ.

Ранените са с различни по степен изгаряния, предимно в горната част на тялото. Четирима от пострадалите са в тежко състояние, двама от тях са интубирани и ще бъдат откарани с въздушна линейка в спешна болница в Букурещ.

От Яш и Галац са изпратени два хеликоптера на Спешната помощ СМУРД (SMURD). Трети хеликоптер пътува от Букурещ към мястото на инцидента.

В момента на експлозията в сградата е имало 120 души - служители и клиенти. На мястото са пристигнали линейки и мобилна реанимация, както и пожарни коли. Създадени са и спасителни издирвателни екипи, които да проверяват за блокирани хора.

Strong EXPLOSION at Dedeman Botoșani. The store was evacuated / MS: There are 13 victims, four of them in serious condition, Two patients, intubated😢. pic.twitter.com/LY1mhDjrNV