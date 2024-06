Словашкият министър-председател Роберт Фицо, който наскоро беше жертва на опит за убийство, качи своя снимка от болницата, на която гласува на европейските избори, предаде АФП.

Той използва случая, за да обвини Запада в нагнетяване на напрежението с Русия. Фицо, който е пристрастен към Путин и е враждебно настроен към военната помощ за Киев, беше прострелян четири пъти от близко разстояние на 15 май, докато поздравяваше поддръжници след правителствено заседание в град Хандлова.

След опита за убийство: Роберт Фицо прощава на нападателя си

"Гласувах в болница", заяви 59-годишният Фицо на сайта си във Facebook, публикувайки снимка, на която се вижда как стои, подпирайки се на патерица, и пуска бюлетината си в урна на бюро в болнична стая.

"Необходимо е да изберем членове на Европейския парламент, които да подкрепят мирните инициативи, а не продължаването на войната", настоя Фицо.

Нападателят на Фицо заяви, че съжалява за стореното

Ръководителят на словашкото правителство се възползва от възможността да разкритикува "съгласието на западните държави, които позволиха на Украйна да използва западни оръжия, за да атакува цели на руска територия".

Според него това е "доказателство, че големите западни демокрации не искат мир, а ескалация на напрежението с Руската федерация, което със сигурност ще се случи".

Elections began in #Slovakia today, with pro-peace PM @RobertFico casting his ballot in the hospital. Tomorrow, let's vote for #peace! #EU2024 #EuropeanElections2024 #Hungary #EU pic.twitter.com/9ah4lrvPqO