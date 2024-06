Къщата, станала известна от филма "Сам вкъщи" от 1990 г., е обявена за продажба, предаде "Асошиейтед прес". И ако новият собственик иска да гледа комедията, то вътре има киносалон - едно от многото направени подобрения, след като имотът в предградията на Чикаго е ремонтиран и разширен през 2018 г.

Сградата се продава за 5,25 млн. щатски долара, обявиха от компанията Coldwell Banker Realty. "Развълнувани сме от начина, по който тази къща привлече вниманието и сърцата на всички, благодарение на заслуженото си място в историята на киното и вечните празнични спомени, които предизвиква", казват от фирмата пред изданието "Чикаго сън таймс".

