Испанецът Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата от Откритото първенство на Франция по тенис при мъжете.

Във финала в Париж той победи германеца Александър Зверев с 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 след 4 часа и 20 минути игра.

Така 21-годишният испанец запази перфектния си баланс във финали в турнири от Големия шлем - три победи в три мача, и стана най-младият тенисист, който печели титла на всяка една от трите настилки.

Carlos Alcaraz runs to embrace the Roland Garros ball kids. 🥹



One of the best moments of the tournament.



Smiles on all their faces and a very happy Carlitos.



A kid at heart. ❤️



