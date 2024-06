Слончета близнаци се родиха в Тайланд, което се случва рядко, предаде АФП. По време на раждането е пострадал един от хората, които се грижат за животното.

В петък вечерта на бял свят се появява мъжко 80-килограмово слонче, а 18 минути след това и женско, което тежи 60 килограма. След раждането майката Джамджури изпада в състояние на лудост. Член на екипа на центъра, в който е отглеждан слонът, се намесва, за да й попречи да нападне новороденото, но в отговор получава удар в глезена.

„Майката се нахвърли върху новороденото, защото никога преди не е имала близнаци. Това се случва много рядко“, каза пред АФП Мишел Риди от асоциацията Elephantstay, която управлява съоръжението в Аютая, близо до централната част на Банкок.

Майката вече е приела двете си слончета. Тъй като те са много малки, от центъра построяват платформа, която да им помага да сучат. Също така получават и допълнително мляко от спринцовка. Според Мишел Риди слониците често нямат достатъчно мляко за близнаците, които трудно биха оцелели в дивата природа.

