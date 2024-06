Един човек е загинал, а друг е задържан, след като градски автобус беше отвлечен и се стигна до гонка с полицията в американския град Атланта. Задържаният е мъжът, похитил автобуса, след като опрял пистолет в главата на шофьора.

Органите на реда започнали преследване на превозното средство в час пик. Един от пътниците е бил прострелян смъртоносно, предаде CNN. Полицията съобщи, че няма да разкрие самоличността на починалия, докато не бъдат уведомени близките му.

По време на преследването автобусът се е ударил в няколко автомобила. Все още не е ясно дали има пострадали от въпросните коли.

