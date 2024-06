Опозиционен депутат беше изведен с инвалидна количка от Долната камара на италианския парламент, след като между народните представители в пленарната зала се стигна до бой.

Леонардо Доно от популисткото Движение "5 звезди" беше блъскан от други депутати и нокаутиран по време на грозни сцени в Камарата на депутатите, която е по-голямата от двете в италианския парламент, съобщават местни медии.

Rissa in Aula, il deputato del M5s Donno viene colpito e cade, subito dopo lo portano via in carrozzina. L'episodio alla Camera durante la discussione sull'Autonomia differenziata. #ANSAhttps://t.co/UQjRtY9raq pic.twitter.com/sGJc8SRSmq