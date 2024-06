Четирима души са загинали, а петима са ранени при експлозия в жилищен блок в Антверпен, Белгия, съобщи полицията.

Повече от 24 часа след експлозията, станала на разсъмване на 13 юни, службите за спешна помощ все още претърсват развалините в търсене на поне един изчезнал човек.

Около 10 души е трябвало да бъдат настанени отново от местните власти. Сред четиримата загинали има и десетгодишно момиче, съобщи още полицията.

Explosion in Hoboken apartment building kills at least two people https://t.co/SCUXrJ84Hq#Belga #FlandersNewsService #Antwerpen #Hoboken #disaster pic.twitter.com/ZOkfvQaIQp