Актрисата Брук Шийлдс взе нестандартно решение като се появи на наградите "Тони" обута в ярко жълти Крокс-ове. Тя бе съчетала официалната жълта рокля с деколте, цепка и панделка отпред с удобните обувки. На червения килим актрисата обясни, че причината за избора ѝ е, че три дни преди церемонията е претърпяла операция на ходилото.

the feet pics are about to level up… Double foot toe surgery ✔️ pic.twitter.com/Zaqi9bGUZb